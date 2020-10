Bimba di 9 anni ferita dopo una caduta alla Verruca di Vicopisano

Grave caduta alla Verruca a Vicopisano per una bambina di 9 anni che era in compagnia dei suoi genitori. La bambina, per cause ancora da chiarire, è caduta da oltre cinque metri.

Sul posto è intervenuta la squadra Saf dei vigili del fuoco di Pisa per recuperare la piccola le cui condizioni di salute sono apparse comunque fin da subito buone, anche se dovranno essere valutate dai sanitari del 118 che attendono a valle la conclusione del soccorso.