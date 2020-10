A funghi nella Riserva, multati

I carabinieri forestali in servizio nella riserva di Montefalcone li hanno sorpresi a fare funghi. Ma nella riserva non si può, tanto che c’è una rete di recinzione a delimitare il perimetro esterno, così due uomini sono stati multati. E hanno rischiato parecchio: la sanzione per chi entra in area protetta e ci raccoglie funghi può arrivare a diverse migliaia di euro e può essere accompagnata da denuncia penale.

All’interno della riserva infatti, accessibile solo con escursioni guidate, ci sono specie animali e vegetali delicate e protette, persino in via di estinzione, che non possono essere ovviamente calpestate con gli scarponi senza creare un danno ambientale ingente.

I due, però, non devono essere stati gli unici a infrangere le regole, visto che il personale della Riserva, in costante vigilanza, ha trovato diverse manomissioni alla rete, sufficienti a consentire l’ingresso. Multate anche diverse auto parcheggiate nelle zone fuori strada a ridosso della recinzione perimetrale.