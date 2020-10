Cacciatore colpito al volto da pallini di fucile



L’incidente di caccia, è avvenuto a Volterra, in località Villa Magna, nel primo pomeriggio di oggi, domenica 25 ottobre.

L’uomo, 70enne, di cui ancora non state rese note le generalità, è stato portato al pronto soccorso dai mezzi del 118 intervenuti sul posto. Non sarebbe in pericolo di vita.