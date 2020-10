Sono partite dal primo piano dell’edificio, in via Ho Chi Min a Santa Croce sull’Arno, le fiamme che stamattina, martedì 27 ottobre, hanno reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio, ma non ci sarebbero persone ferite. Secondo quanto riferito in un primo momento da chi si trovava sul posto, le fiamme potrebbero essere partite da una stufa per poi allargarsi e “inghiottire” completamente l’appartamento al primo piano.

Dopo aver spento l’incendio e dopo le verifiche del caso, i vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto hanno dichiarato inagibili gli appartamenti al primo e al secondo piano del palazzo.

(Notizia in aggiornamento)