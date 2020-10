Coronavirus, 11 nuovi casi a Santa Maria a Monte

Tra il pomeriggio di ieri 28 e quello di oggi 29 ottobre, in Toscana ci sono 1.966 nuovi casi di positività al coronavirus, 1.647 identificati in corso di tracciamento e 319 da attività di screening. I nuovi casi sono il 5,3% in più rispetto al totale del giorno precedente e i tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.056.864, 15.594 in più rispetto a ieri. Purtroppo, oggi si registrano 13 nuovi decessi: 7 uomini e 6 donne.

Sono 11.774 i casi complessivi ad oggi a Firenze (670 in più rispetto a ieri), 3.035 a Prato (191 in più), 2.969 a Pistoia (188 in più), 2.580 a Massa (118 in più), 4.007 a Lucca (172 in più), 4.937 a Pisa (198 in più), 2.575 a Livorno (94 in più), 3.593 ad Arezzo (223 in più), 1.771 a Siena (61 in più), 1.167 a Grosseto (51 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Tra i casi in provincia di Pisa, 25 sono a Cascina, 24 a Pisa, 22 a Pontedera, 11 a Santa Maria a Monte.

Complessivamente, 22.877 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.504 in più rispetto a ieri, più 7%). Sono 28.586 (2.831 in più rispetto a ieri, più 11%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 1.093 (106 in più rispetto a ieri, più 10,7%), 137 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5,4%).

Le persone complessivamente guarite sono 13.678 (343 in più rispetto a ieri, più 2,6%): 626 persone clinicamente guarite (52 in più rispetto a ieri, più 9,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 13.052 (291 in più rispetto a ieri, più 2,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

(Notizia in aggiornamento)