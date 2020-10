Morto a Lisbona, un uomo in carcere per l’omicidio di Ficini

Era morto in seguito a un incidente stradale dopo una rissa tra gruppi di ultras fuori dallo stadio di Lisbona, dove era andato per supportare la squadra di casa, gemellata con la Fiorentina (qui).

Dopo 4 anni, il principale imputato nel processo per l’omicidio di Marco Ficini di Orentano oggi 30 ottobre è stato condannato a 4 anni di carcere per omicidio colposo aggravato. L’uomo è legato al gruppo del Benfica ‘No Name Boys’.

L’avvocato difensore aveva chiesto l’assoluzione sostenendo che fosse stato Ficini a infrangere il codice della strada mentre la Procura aveva chiesto la condanna per omicidio, omissione di soccorso e danni all’integrità fisica. Accusato per la morte di Ficini, è stato assolto per 4 tentativi di omicidio. Gli altri 21 imputati a processo sono stati accusati solo di omissione di soccorso e di concorso in rissa.