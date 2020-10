Le cause che hanno originato l’incendio sono ancora in corso di accertamento. E’ stato impegnativo, però, per i vigili del fuoco di Pisa, l’incendio in un appartamento di Tirrenia, scoppiato prima delle 20 di oggi 31 ottobre.

Sul posto sono arrivati, per spegnere le fiamme, i pompieri con l’ausilio di un’autopompa, autobotte, autoscala. Al momento non risultano danni a persone, mentre l’appartamento incendiato, al piano primo, é risultato inagibile per danni strutturali al solaio. Inagibile anche il soprastante appartamento del piano secondo. Gli appartamenti inagibili non risultano al momento abitati.