Coronavirus, sono 109 i nuovi positivi nei comuni del Cuoio

Sono ben 108 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi nei comuni del comprensorio del cuoio tra il pomeriggio di ieri 30 e quello di oggi 31 ottobre. Sono 25 a San Miniato, 20 a Fucecchio, 13 a Castelfranco di Sotto, 9 a Montopoli Valdarno, 16 a Santa Croce sull’Arno e 26 a Santa Maria a Monte.

Proprio a Santa Maria a Monte, il sindaco ha oggi firmato la sospensione dell’attività didattica per una scuola dell’infanzia e una classe V di delle primarie. Sono invece rientrati i ragazzi dell’intera scuola primaria che era stata messa in quarantena e la classe terza delle medie. Resta ancora in quarantena un’altra classe di una primaria (al momento, su circa 200 ragazzi che sono stati in quarantena soltanto l’1,5% è risultato positivo).

Tra i casi in provincia di Pisa, ce ne sono 39 a Cascina, 52 a Pisa, 18 a Calcinaia, 11 a Palaia, 17 a Ponsacco e 62 a Pontedera.

In Toscana sono 2.540 i casi in più rispetto a ieri, 2.085 identificati in corso di tracciamento e 455 da attività di screening. I nuovi casi sono il 6,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.090.874, 16.176 in più rispetto a ieri. Sono 9.589 i soggetti testati, di cui il 26,5% è risultato positivo. Sono 25 i nuovi decessi di persone covid positive: 14 uomini e 11 donne.

Sono 13.336 i casi complessivi ad oggi a Firenze (728 in più rispetto a ieri), 3.497 a Prato (282 in più), 3.430 a Pistoia (197 in più), 2.874 a Massa (126 in più), 4.473 a Lucca (202 in più), 5.639 a Pisa (376 in più), 3.017 a Livorno (205 in più), 4.161 ad Arezzo (266 in più), 1.968 a Siena (82 in più), 1.318 a Grosseto (76 in più). Sono 550 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 26.635 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.375 in più rispetto a ieri, più 5,4%). Sono 30.784 (1.145 in più rispetto a ieri, più 3,9%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati oggi sono complessivamente 1.209 (49 in più rispetto a ieri, più 4,2%), 163 in terapia intensiva (10 in più rispetto a ieri, più 6,5%).

Le persone complessivamente guarite sono 15.074 (1.091 in più rispetto a ieri, più 7,8%): 716 persone clinicamente guarite (67 in più rispetto a ieri, più 10,3%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 14.358 (1.024 in più rispetto a ieri, più 7,7%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.

(Notizia in aggiornamento)