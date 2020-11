Insieme ad altra merce, sul banco del suo mercato a Pontedera aveva esposte anche copri mascherina riportanti loghi di noti marchi e risultate però contraffatte. Così gli agenti della polizia locale in servizio al mercato di Pontedera hanno denunciato un commerciante cinese, titolare di un posteggio per la vendita di abbigliamento.

Gli agenti erano in servizio per la verifica del rispetto delle linee guida emanata dal Governo quando hanno notato i copri mascherina. Sono un centinaio quelli sottoposti a controllo e poi sequestrati. Il commerciante è invece stato denunciato per introduzione di merce con marchi contraffatti e ricettazione.

Foto 2 di 2



I controlli tra i banchi del mercato settimanale continueranno.