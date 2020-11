Ladri di biciclette in manette a Pisa: ad arrestare un 32enne e un 51enne sono stati i militari del Radiomobile.

I due sono stati sorpresi dai carabinieri mentre erano intenti a rubare una bici del valore di oltre 10mila euro da un furgone parcheggiato sulla pubblica via, mediante la rottura di un finestrino per permettere l’apertura del portellone laterale. Alla vista dei militari hanno tentato la fuga a bordo di un altro furgone che dopo un breve inseguimento è stato bloccato poi, a piedi, ma sono stati prontamente fermati. La biciletta è stata restituita al proprietario, mentre i due arrestati sono finiti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per stamane.