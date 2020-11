Trovata morta nel casolare, tragedia nelle campagne di Ponsacco

Era diventata madre da pochi mesi, anche se il figlioletto al momento non viveva con lei. La ragazza di 21 anni è stata trovata morta in un casolare nelle campagne tra Ponsacco e Casciana Terme. La donna era già nota e forse anche per questo il figlio era accudito da un parente.

A dare l’allarme al 118 sono state alcune persone straniere di origine come lei che avevano trovato rifugio nello stesso edificio. Il medico arrivato sul posto insieme ai carabinieri non ha potuto che constatare il decesso della giovane mamma, per la quale è stata disposta l’autopsia.