Il furgone per le consegne a domicilio del supermercato stava arrivando da via Morante per attraversare l’incrocio di via di Pelle. Per cause e con dinamica in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto che procedeva proprio in via di Pelle in direzione periferia centro. Dopo l’impatto, l’auto è finita contro un palo della luce.

L’incidente è successo nella serata di oggi 3 novembre a Santa Croce sull’Arno. Sul posto i carabinieri per accertare la dinamica. Non è escluso che la pioggia abbia contribuito, rendendo viscido l’asfalto e più difficile la frenata.