Interdittiva antimafia sospesa dal Tar

Il prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo (qui) l’aveva emessa per 5 aziende che operano nel comprensorio del Cuoio dopo l’inchiesta Vello d’Oro. Ora il Tribunale amministrativo della Toscana ha sospeso l’interdittiva antimafia in attesa dell’udienza in cui sarà discusso dalle parti il provvedimento.

Così, in pratica, le aziende continuano a operare, in attesa di un giudizio definitivo, che potrebbe comunque (come, invece, no) portare a uno stop alle attività e al conseguente eventuale licenziamento degli operai. E’ stato questo forse, la tutela del lavoro, a far decidere il Tar per la sospensiva. In base all’interdittiva, le amministrazioni comunali interessate avevano già emanato i necessari provvedimenti.