Rapina alla farmacia a Fucecchio, fermato un uomo

E’ riuscito a darsi alla fuga dopo la rapina a una farmacia di Fucecchio. In serata, però, un uomo è stato fermato e denunciato dai carabinieri per essere ritenuto responsabile della rapina.

Nella giornata di oggi 3 novembre, un uomo sarebbe entrato nella farmacia a volto coperto, intimando all’addetto al banco di farsi dare l’incasso, sotto la minaccia di un punteruolo. In quel momento non ci sarebbero state altre persone all’interno dell’esercizio e il rapinatore sarebbe riuscito ad andarsene con diverse centinaia di euro, scappando in auto.

Dopo qualche ora di indagine, ricostruito il percorso del veicolo, un uomo di 58 anni di Montecatini Terme è stato fermato e denunciato in stato di libertà dai carabinieri. Quando i militari lo hanno fermato, aveva ancora guanti e un punteruolo riconducibili al colpo.

