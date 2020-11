Tentato la rapina alla Posta ma trovano chiuso

Stavano pianificando da giorni quel colpo a un ufficio postale nella zona di San Miniato. Solo che i due ragazzi di 22 e 25 anni residenti a Volterra, non sapevano che i carabinieri li stavano studiando da quando uno era stato scarcerato pochi mesi fa, dopo aver scontato 2 anni e 5 mesi di reclusione proprio per una rapina a mano armata.

I carabinieri di Livorno con la collaborazione di quelli di San Miniato li hanno infatti arrestati proprio mentre stavano tentando la rapina all’ufficio postale venerdì 30 ottobre con un’auto a noleggio. Tute mimetiche, cappuccio, mascherina, arma da soft e un coltello serramanico, i due sono arrivati all’ufficio appartato, che però era chiuso. Dalla mattina, ad attenderli c’era un’auto della compagnia di San Miniato, alla vista della quale, i due hanno continuato a camminare, in direzione di un altro obiettivo.

Con le auto civetta, però, i militari hanno simulato un incidente stradale, bloccando la strada ai due malviventi che si sono fermati e sono stati fatti scendere dall’auto, dentro la quale i militari hanno trovato tutto il necessario al colpo. I due si trovano ora in carcere a Pisa, con la convalida dell’arresto da parte del Gip.