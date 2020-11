Furto “su commissione” nella stalla: rubate svariate selle

Se ne sono accorti gli addetti alle stalle, quando ieri mattina 3 novembre sono andati per iniziare il loro lavoro. Hanno notato che qualcosa non andava, poi si sono accorti che mancavano diverse selle, una ventina circa, per il valore di migliaia di euro. Solo dopo si sono accorti della porta forzata, sicuramente nella notte.

Sembra un furto su commissione, opera di persone, probabilmente più di una, andati sul sicuro, quello commesso nelle stalle di un agriturismo sulle colline delle Cerbaie, a Pinete, nel comune di Fucecchio. Secondo una prima ricognizione, non mancherebbe infatti niente altro, quindi non è difficile ipotizzare di rivedere quelle stesse selle su altri cavalli. I carabinieri di Empoli, presto allertati, stanno cercando di chiarire l’accaduto.