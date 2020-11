Circa 30mila euro non dichiarati scoperti all’aeroporto di Pisa.

Nell’ambito delle attività di contrasto alle violazioni della normativa valutaria, i funzionari dell’agenzia dogane e monopoli (Adm) di Pisa, in servizio alla sezione operativa territoriale dell’aeroporto Galilei, in collaborazione con i militari della guardia di finanza hanno scoperto denaro contante non dichiarato per un valore complessivo di 29.400 euro.

Il denaro era nascosto nel bagaglio a mano di un cittadino turco residente in Italia in partenza per il Regno Unito.

Il trasgressore, ha usufruito del pagamento dell’oblazione immediata, considerato che a seguito di interrogazione nominativa effettuata con l’ausilio della banca dati oblazione non sono emersi precedenti per simili violazioni.