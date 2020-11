La colonna di fumo nero si è alzata in cielo e ha attirato l’attenzione di molti. Questa mattina (6 novembre) a causa di un incidente in Fi Pi li all’altezza di San Miniato sulla strada di grande comunicazione è scoppiato un incendio.

Desta non poca preoccupazione visto che le fiamme si sono sviluppate all’altezza di un distributore di benzina e sono partite da una cisterna che trasporta combustibile. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Firenze e Pisa e si stanno dirigendo squadre anche dai distaccamenti di Empoli, Petrazzi, Pontedera e Santa Croce, oltre a un mezzo del Comando di Prato e i nuclei NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) dei Comandi di Firenze e Pisa

L’incendio è stato domato e per fortuna non ci sono state vittime né feriti. Tuttavia, resta l’allerta: “tenete le finestre chiuse“, la raccomandazione del sindaco di San Miniato Simone Giglioli alle frazioni di San Miniato Basso, Isola, La Scala, Roffia e Ponte a Elsa, quelle più vicine all’incendio. Al momento, il traffico sulla FiPiLi è in tilt in entrambe le direzioni.

(notizia in aggiornamento)