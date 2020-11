Baccelli sull’incendio in Fi-Pi-Li: “Tempi lunghi per l’intervento”

“Il primo obiettivo è rimettere in sicurezza la strada e ripristinare lo scorrere del traffico, per alleggerire i disagi dei pendolari che sono rimasti bloccati, anche se i tempi di ripristino non saranno brevi. Inevitabile anche una riflessione sul danno ambientale”. Così Stefano Baccelli, assessore regionale alle infrastrutture e trasporti ha commentato l’incendio che è divampato stamattina (6 novembre) in FiPiLi, nel tratto compreso tra San Miniato ed Empoli.

“Sto monitorando la situazione – ha detto Baccelli – sono in contatto con AVR, gestore dell’infrastruttura, e ho seguito le operazioni di spegnimento minuto per minuto. Poi valuteremo eventuali danni alle carreggiate”.

Al momento è ancora chiuso il tratto tra San Miniato ed Empoli in entrambe le direzioni. Secondo quanto riportato da Avr all’assessorato l’incidente sarebbe stato causato da una autocisterna che viaggiava in direzione Firenze che ha urtato il new jersey e perso la cisterna di gasolio che stava trasportando. Il contenitore è scivolato sull’altra carreggiata ed è divampato l’incendio.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico con la strada di grande comunicazione bloccata in entrambi i sensi di marcia e disagi anche al traffico ferroviario con treni soppressi o parzialmente cancellati. I disagi sono dovuti al fatto che nel punto in cui è scoppiato l’incendio le linee ferroviarie corrono molto vicine alla carreggiata.