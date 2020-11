Coronavirus, 65 nuovi casi nel comprensorio del Cuoio

Sono 347 i nuovi contagiati da coronavirus in provincia di Pisa nelle ultime 24 ore. Sono invece 2479 i nuovi casi in Toscana, contro i 2787 di ieri.

Di questi casi 11 nell’Asl Toscana Nord Ovest sono a Santa Maria a Monte, che registra anche un decesso. Nell’Asl Centro 14 casi si registrano a Fucecchio, 9 a Castelfranco di Sotto, 13 a Montopoli e San Miniato e 5 a Santa Croce. Il totale nel comprensorio del Cuoio è di 65.

I deceduti diminuiscono di una sola unità, scendendo a 29. Anche i nuovi guariti diminuiscono: oggi sono 586 contro i 614 di ieri.

In Toscana sono quindi saliti a 62946 i casi di positività al coronavirus. I nuovi casi sono il 4,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti raggiungono quota 17938 (28,5% dei casi totali). I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.214.035, 15542 in più rispetto a ieri. Sono 8264 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 30% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1784 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Gli attualmente positivi sono oggi 43447, +4,5% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1700 (118 in più rispetto a ieri), di cui 226 in terapia intensiva (12 in più). I 29 decessi riguardano 18 uomini e 11 donne con un’età media di 83,7 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 13 a Firenze, 5 a Prato, 1 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 4 a Pisa (tutte donne di 91, 80m 86 e 99 anni), 3 a Livorno, 1 residente fuori Toscana.

L’età media dei 2479 casi odierni è di 46 anni circa (il 13% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, l’8% ha 80 anni o più).

I casi di positività registrati a Firenze sono 554 in più rispetto a ieri, a Prato 336 in più, a Pistoia 267 in più, a Massa 99 in più, a Lucca 262 in più, a Pisa 347 in più, a Livorno 154 in più, ad Arezzo 252 in più, a Siena 139 in più, a Grosseto 69 in più.

Complessivamente, 41747 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.746 in più rispetto a ieri, più 4,4%). Sono invece 35242 (1.857 in meno rispetto a ieri, meno 5%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1700 (118 in più rispetto a ieri, più 7,5%), 226 in terapia intensiva (12 in più rispetto a ieri, più 5,6%).

All’ospedale di Pontedera sono 46 i ricoverati, di cui 4 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 17938 (586 in più rispetto a ieri, più 3,4%): 1344 persone clinicamente guarite (50 in più rispetto a ieri, più 3,9%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 16594 (536 in più rispetto a ieri, più 3,3%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.