Più posti letto per l’emergenza Covid a Cisanello a discapito dell’attività chirurgica programmata.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria pisana, Silvia Briani, fa il punto sulla gestione della pandemia da Covid-19. Con l’occasione le ulteriori misure che verranno adottate da domani (9 novembre), per consentire un’ulteriore espansione dei posti letto Covid.

“La rapida diffusione del contagio – dicono dall’Aoup – ha determinato la saturazione degli spazi disponibili nel Covid Hospital del Santa Chiara e, a Cisanello, della bolla Covid, dell’edificio 13 e degli altri reparti di area medica riconvertiti in degenze Covid nelle scorse settimane: un piano articolato che ha permesso finora di mantenere in piedi due regimi e quindi di portare avanti, oltre ai percorsi dell’emergenza-urgenza e dell’oncologia, anche l’80 per cento dell’attività chirurgica di elezione, oltre a riservare una quota elevata di posti letto di area medica a servizio del pronto soccorso”.

“Allo stato attuale però – dice Briani – visti i crescenti numeri della pandemia – si pone la necessità di rendere disponibili anche le postazioni di terapia intensiva dell’edificio 30 di Cisanello, il che comporterà una inevitabile ulteriore riduzione dell’attività chirurgica programmata, che verrà definita in accordo con la Regione e le altre componenti aziendali”.

Le decisioni sono state condivise in un videomessaggio diffuso anche sul sito di Aoup.