San Miniato Basso in lutto per la morte di ‘Pietrino’, lo storico macellaio del paese

I clienti di una volta ricordano ancora i salumi inconfondibili di “Pietrino”. Ma soprattutto ricordano la cordialità, il sorriso e la passione instancabile di un commerciante d’altri tempi. Se n’è andato all’età di 87 anni Pietro Castaldi, storico macellaio sanminiatese, che fino a quattro anni fa ha gestito il suo negozio di viale Marconi a San Miniato Basso aperto nel 1960.

Una vita dedicata al lavoro quella di Castaldi (nella foto insieme alla figlia Lucia), che aveva iniziato la sua carriera da giovanissimo, lavorando come garzone nel negozio di un macellaio sanminiatese, prima di aprire la sua prima attività nel 1957, seguita appena tre anni dopo dall’approdo a San Miniato Basso, in quella per ben 56 anni sarebbe stata la sua vita e la sua seconda casa.

Commerciante instancabile e appassionato, Castaldi ha portato avanti l’attività con la moglie Edda Nacci, scomparsa nel 2014, cercando senza successo di coinvolgere anche le figlie Lucia e Antonella con i rispettivi compagni. “Scusa se non siamo riusciti a portare avanti il tuo lavoro, lo so che ci avresti tenuto”, dice la figlia Lucia rivolgendosi al padre, ricordando tutto il tempo e la passione che Castaldi ha dedicato al suo negozio. “Si alzava alla 5 e restava in macelleria anche dopo pranzo – ricorda – facendo il pisolino pomeridiano in mezzo ai suoi salumi”.

Per tanti sanminiatesi Pietrino è stato praticamente un’istituzione: l’approdo sicuro dove trovare un sorriso e tanti prodotti di qualità, fino alla chiusura avvenuta nel 2016. Alla prese con gravi problemi di salute, Castaldi era ricoverato all’Hospice San Martino di Empoli dove si è spento nella giornata di ieri (7 novembre).

La salma è stata esposta nella cappella della Santissima Trinità a San Miniato, dove resterà fino al funerale in programma domattina (9 novembre) alle 10 nella chiesa di San Miniato Basso.