Scontro fra due auto a Montopoli: 43enne in ospedale

Due feriti nello scontro in via di Capanne a Montopoli Valdarno, nell’omonima frazione, per lo scontro fra due auto sulla cui dinamica indagano i carabinieri.

Dopo l’intervento dei sanitari inviati dalla centrale unica del 118 dell’Asl Centro un uomo di 43 anni è stato condotto in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. L’uomo non correrebbe pericolo di vita secondo le prime indicazioni.