Secondole prime ipotesi le fiamme sarebbero partite da un locale di pertinenza adibito a deposito per poi spostarsi all’interno dell’abitazione. Per fortuna, quando è scoppiato l’incendio, alle 15 circa di oggi (9 novembre) non c’era nessuno nella casa in via Ricasoli a Calcinaia.

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti insieme a una squadra di Cascina con autobotte e autoscala da Pisa. Sono in corso i rilievi del caso, ma per il momento l’appartamento è inagibile.