Emergenza Covid 19, all’Inps solo appuntamenti telefonici

Toscana in zona arancione e aumento di contagi da Covid 19: per evitare spsostamenti ai cittadini, a partire da domani (11 novembre) tutte le sedi dell’Inps della Toscana forniranno i servizi di informazione e consulenza esclusivamente da remoto, per telefono.

Per accedere al servizio, gli utenti dovranno prenotare la richiamata telefonica tramite i consueti canali: contact center, chiamando il numero 803.164 (da rete fissa) o 06.164.164 (da rete mobile),, app Inps Mobile o sito web www.inps.it.

All’atto della prenotazione, il cittadino dovrà indicare obbligatoriamente il motivo del contatto.

Il servizio sarà attivo presso tutte le sedi del territorio dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12, 30.

Tutti gli utenti che avevano prenotato, per i prossimi giorni, un accesso fisico presso una sede Inps, saranno ricontattati dai funzionari anticipatamente per evitare ogni spostamento verso gli uffici del territorio.

La direzione regionale Toscana nel rassicurare i cittadini dell’impegno ad evadere tutte le istanze possibili, con tale iniziativa intende fornire il proprio contributo alla tutela della salute dei propri utenti riducendo le loro necessità di spostamenti e garantendo in ogni caso una puntuale risposta alle loro esigenze informative.