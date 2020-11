Polizia all’Ex Vitarelli per consentire la muratura degli accessi

L’area è, già da alcuni giorni, oggetto di opere di bonifica da parte di ditte specializzate. Per consentirle in sicurezza, nella mattina di ieri 9 novembre è stata perlustrata dalle forze di polizia così da permettere anche agli operai di provvedere in sicurezza alla muratura e alla chiusura degli accessi agli stabili.

Nelle prime ore della mattina, la Questura di Pisa con la collaborazione dell’arma dei carabinieri e della polizia municipale ha svolto una attività di perlustrazione nei capannoni dell’ ex area Vitarelli a Pisa, luogo da tempo divenuto rifugio di persone di passaggio e anche luogo dedito alla commissione di illecite condotte, in particolare il consumo e lo spaccio di stupefacenti.

L’attività di polizia si è conclusa senza alcun turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, senza evidenziare la presenza di estranei che evidentemente, a seguito delle iniziali opere di risanamento e pulizia, avevano già avuto notizia dell’imminente avvio delle opere di chiusura degli accessi.