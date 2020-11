Si è sempre battuto per una competizione sana, non faziosa al punto tale da snaturare lo scopo per il quale il palio di Fucecchio fu fondato nel 1981: la donazione del sangue. Romanello Manzi, uno dei fondatori della competizione si è spento oggi, 10 novembre.

Imprenditore, nella seconda metà degli anni ’80 aveva dato vita alla Colle Lehmann, ma è conosciuto in tutta Fucecchio soprattutto per il suo impegno nel palio e nella promozione della donazione del sangue. Dopo aver contribuito a fondare il palio, durante gli anni della gestione diretta da parte del gruppo Fratres, Manzi fu anche presidente della contrada Cappiano. Fu l’unico a portare il cencio a Ponte a Cappiano, nel 1984.

“Una persona che ha dato tanto al palio e alla donazione del sangue – così lo ricorda Luigi Cardini, presidente del gruppo donatori Fratres di Fucecchio – era un professionista in quanto a cavalli, partecipava alle sfilate ed è stato anche presidente di contrada. Nel 1994 mi scrisse una lettera (in foto) dopo l’ultima corsa a gestione diretta dei Fratres con le contrade: la conservo gelosamente e l’ho anche incorniciata. Era una persona che si arrabbiava anche per le questioni del palio, perché ci teneva veramente, ma la sua bontà d’animo era indiscutibile”.

Il funerale sarà domani, mercoledì 11, alle 14,30 nella chiesa di Ponte a Cappiano.

