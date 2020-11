“Oltre il danno, la beffa”. Non basta la chiusura forzata, non basta la perdita di buona parte degli incassi. Mentre bar e ristoranti sono chiusi, mentre tutti stanno nelle proprie case rispettando il coprifuoco, qualcuno ha pensato bene di approfittarne e di sfondare la veranda di un noto bar di Santa Croce sull’Arno. Per di più, nelle ore in cui sono limitati gli spostamenti, all’una e mezzo circa, contando sulla scarsa possibilità di incontrare qualcuno per le strade. È successo stanotte, 12 novembre.

I malviventi hanno sfondato la veranda, divelto una porta e portato via il registratore di cassa. Si sono introdotti nel locale in due, entrambi a volto coperto e sono andati dritti alla ricerca dei contanti. Una “persecuzione” per il titolare del bar che nel giro di poco tempo ha subito tre furti. Stavolta, poi, è ancora più frustrante perché la situazione già non era delle più semplici.

“Hanno divelto la porta della veranda – racconta il titolare – e hanno portato via il registratore di cassa”. Per fortuna che si era attrezzato, alla luce anche delle esperienze passate: le videocamere di sicurezza hanno ripreso tutta la scena. “Si vede che i due – ha continuato – con non poche difficoltà hanno forzato la porta e sono riusciti a entrare. Una volta dentro hanno avuto un’irruenza e una cattiveria senza riguardo”. Quindi piatti rotti e sedie scaraventate a terra: tutto ciò che ostacolasse il loro percorso verso la cassa è stato gettato lontano con violenza. Nonostante la foga, però, il bottino è stato magro. “Solo poche monete – ha detto il titolare – perché io ormai ho imparato: non ci lascio nemmeno il fondo cassa”.

Non si è fatto cogliere impreparato il commerciante. Anche il meccanismo di allarme, che lo ha svegliato nella notte perché collegato col telefono cellulare, ha funzionato. “È servito a mettergli fretta – ha spiegato – ma sono riusciti comunque a fare danni”. Di questo si tratta prevalentemente, di danni che vanno ripagati e che ora gravano sulle casse dell’esercizio. È presto per fare una stima dei costi, ma sicuramente un nuovo registratore di cassa si aggira intorno ai mille euro a cui bisogna aggiungere la sostituzione della porta divelta.

La beffa è che per tenere il locale sempre ben areato e adempiere alle disposizioni anticontagio, il titolare aveva lasciato la porta che dà l’accesso aperta. Quindi una volta entrati dalla veranda è stato facile per i malviventi. “Non sai cosa devi fare – lo sfogo del commerciante – se lasci aperto devi avere paura che ti entri qualcuno, se lasci chiuso devi avere paura dei controlli. È frustrante perché già con l’asporto anche se sei in perdita devi lavorare, cerco sempre di essere disponibile per i miei clienti. Poi c’è una questione di senso civico e di rispetto delle regole: durante un coprifuoco nazionale, in una di emergenza questi se ne fregano e pensano magari di essere più furbi. Io ho perso una giornata solo per chiamare i tecnici e capire quanto gravi fossero i danni. A volte basterebbero davvero più controlli e un po’ di illuminazione, che su questa strada le luci sono sempre spente”.

Resta da capire se i due che sono entrati fossero soli o se sulla strada ci fosse un complice ad aspettarli. Intanto le immagini delle videocamere sono a disposizione dei carabinieri.