Tra sport e ricordi, Santa Croce sull’Arno saluta Martini

Era nato in paese e da sempre aveva il cuore biancorosso. Da quando giovane giocava a pallavolo nei Lupi e poi quando ha iniziato a seguire il circolo del tennis, prima solo come giocatore e poi con altri ruoli. La passione per lo sport arrivava fino al mare: era anche subacqueo.

Aveva solo 75 anni, Piero Martini, morto nella giornata di oggi 12 novembre all’ospedale fiorentino di Careggi dove era ricoverato.

Vedovo da un paio d’anni, aveva lavorato nelle concerie con varie mansioni. Ma, di più, era un pezzo di memoria di quella Santa Croce sull’Arno che sta scomparendo e gli piaceva ricordare e condividere aneddoti e personaggi del tempo passato, con l’energia rivolta al futuro.