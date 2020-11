Covid 19, Toscana verso la zona rossa: vicina la nuova stretta

La Toscana verso il passaggio da zona arancione a rossa. E’ quanto emerge dai dati del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, relativi al periodo 2-8 novembre, secondo cui gli indicatori sarebbero, per la nostra Regione, classificabili da “alto rischio”, ovvero tali da far scattare le limitazioni previste dalle aree rosse.

La valutazione è ancora in corso ma, a quanto è stato da fonti di governo, in base ai dati analizzati dalla cabina di regia dell’Iss e ministero della Salute, Toscana e Campania dovrebbero passare alla fascia rossa. A quella arancione potrebbero salire Emilia Romagna, Marche e Friuli.

Con l’ordinanza del ministro della sanità Speranza – attesa nelle prossime ore – scatteranno le limitazioni più stringenti negli spostamenti. Sono vietati anche quelli all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. Sono ovviamente interdetti gli spostamenti da una Regione all’alta e da un Comune all’altro.

I bar e i ristoranti devono rimanere chiusi, 7 giorni su 7, ma potranno fare vendita a asporto fino alle 22 e per le consegne a domicilio non ci sono restrizioni. Chiudono anche i negozi, fatta eccezione per i supermercati, beni alimentari e di prima neccessità. Restano aperte edicole e tabaccherie e le attività relative ai servizi alla persona: lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi anche i centri estetici.

Per la didattica vige la situazione medesima rispetto alla zona arancione. Sono sospese invece tutte le competizioni sportie ma è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attiità sportiva solo all’aperto in forma individuale. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema e centri sportivi.