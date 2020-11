Non torna a casa, partono le ricerche: trovato in un fosso e salvato dai vigili del fuoco

Da ieri, giovedì 12 novembre, erano in corso le ricerche della persona che oggi, venerdì 13, è stata ritrovata. Stamattina, intorno alle 8,30 i vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti in via Santa Maria a Cascina per soccorrere un uomo che era caduto in un fosso.

Per fortuna, la persona è stata ritrovata ancora in vita e, una volta recuperata, è stata affidata alle cure del 118.

(Notizia in aggiornamento)