Il proprietario del capanno in via delle Confina, fra Fucecchio e Santa Croce sull’Arno, ha fatto appena in tempo a sentire un rumore che lo ha insospettito, è salito sul trattore ed è uscito prima di veder divampare le fiamme. L’incendio è scoppiato prima delle 16 di oggi 14 novembre per cause in corso di accertamento, ma l’uomo non esclude che ci sia la mano di qualcuno e l’episodio non sia casuale, poiché altre volte si era accorto di piccoli furti e danni.

Nell’incendio, nei pressi del cimitero di Santa Croce, il capanno e il materiale stipato attorno sono andati completamenti distrutti. Immediato è scattato l’allarme e sul posto sono arrivate due autobotti del vigili del fuoco e la polizia municipale di Fucecchio.