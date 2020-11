Festa in casa ma non sono congiunti: 6 multati

Gli agenti della polizia locale dell’Unione dei comuni dell’Empolese Valdelsa li hanno sorpresi in casa, intenti a festeggiare un compleanno. Quelle 6 persone, però, non vivono usualmente insieme e quindi, per le regole della zona rossa, non sarebbero dovuti essere l’ insieme.

Così, dopo attenta attività di indagine, gli agenti li hanno sorpresi e multati nell’appartamento di Fucecchio per 400 euro ciascuno. La festa, nella sera di ieri 15 novembre, è quindi terminata con una inaspettata sorpresa prima del previsto.