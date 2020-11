Bilancino per confezionare droga a Torre, multe e controlli alle Cerbaie

Avrebbe dovuto restituire l’auto e invece c’era sopra. Così i carabinieri della compagnia di Empoli hanno denunciato una persona per la mancata restituzione. Nella giornata di ieri 17 novembre, però, sono di più le sanzioni elevate dai militari durante un controllo nelle frazioni delle Cerbaie in comune di Fucecchio.

Sono 5 le persone, tra 31 e 59 anni, sanzionate per l’inosservanza delle prescrizioni anti contagio da covid 19 poiché residenti in altro comune e lì senza giustificato motivo. Guidavano in modo da minacciare la sicurezza 4 persone, sanzionate secondo il codice della strada con il ritiro, a uno di loro, anche della patente di guida e il sequestro e fermo amministrativo del veicolo per mancanza di copertura assicurativa.

In questi ultimi giorni e in particolar modo nella giornata di ieri 17 novembre, alla stregua di quanto già effettuato l’11 novembre scorso (qui), i carabinieri della compagnia di Empoli hanno ulteriormente intensificato i controlli nelle frazioni di Fucecchio, facendo verifiche mirate a obiettivi sensibili, appositamente individuati per prevenire e reprimere reati contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e, in generale, violazioni delle norme inerenti all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Gli uomini dell’arma, comunque impegnati quotidianamente nel controllo di persone e veicoli nonché di luoghi abitualmente frequentati da soggetti già noti, hanno predisposto numerosi servizi per assicurare un monitoraggio costante delle condizioni di sicurezza dei cittadini.

Nella giornata di ieri è stato effettuato il controllo di persone (a bordo di autoveicoli e a piedi) di circoli e locali per il rispetto delle norme anti contagio da covid 19 (in particolar modo nelle frazioni Massarella e Torre) e abituali luoghi di ritrovo di persone dedite allo spaccio di stupefacenti, impiegando complessivamente 12 militari, 6 mezzi e 2 unità cinofile del nucleo di Firenze che hanno fatto posti di controllo e perquisizioni.

Con le unità cinofile sono state, inoltre, setacciate le aree utilizzate da giovani e anziani, che i residenti chiedono di poter utilizzare con maggiore tranquillità per lo svago dei più piccoli e rinvenuti, in frazione Torre, un bilancino elettronico di precisione e un rotolo di buste in cellophane, utilizzati dagli spacciatori per il confezionamento dello stupefacente.

Durante i controlli, inoltre, un 49enne è stato sorpreso alla guida di una autovettura di cui era stata denunciata la mancata restituzione, ragion per cui i militari hanno proceduto nei suoi confronti per appropriazione indebita e provveduto alla restituzione del mezzo al legittimo proprietario.