Positivo al covid si rinchiude in stanza con un altro paziente

Si è rinchiuso nella sua stanza e non voleva saperne di aprire la porta. In quella stessa stanza, però, c’era anche un altro paziente e quindi il personale dell’ospedale di Cisanello ha dovuto chiamare il personale di Polizia presente in struttura, che ha informato la questura.

E’ successo nella mattina di oggi 18 novembre. L’uomo con disturbi mentali si è rinchiuso all’interno della camera dove è ricoverato, nel reparto covid dell’ospedale di Pisa. Per arrivare a una soluzione, è stata necessaria una lunga opera di convincimento del personale medico che non ha fatto desistere l’uomo, ma ha dato il tempo ai poliziotti di raggiungere la camera. Allertati anche i vigili del fuoco.

Il dirigente della polizia anticrimine, alla fine, ha fatto irruzione nella stanza e ha immobilizzato l’uomo con l’aiuto di alcuni agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. A quel punto è stato possibile anche l’intervento in sicurezza del personale sanitario.