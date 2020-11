Coronavirus, altri 2 morti e 73 nuovi positivi nei comuni del Cuoio

Ci sono due morti positivi al coronavirus nel comprensorio del Cuoio tra quelli segnalati oggi 19 novembre. Sono una persona di 78 anni di Castelfranco di Sotto e uno 78 e uno di 79 di San Miniato, entrambi ricoverati in ospedale. Tra le persone decedute in provincia di Pisa c’è anche una persona di 40 anni di Vicopisano ricoverata a Careggi.

Tra il pomeriggio di ieri 18 e oggi 19 novembre, ci sono 12 nuovi casi di positività al coronavirus a Fucecchio, 11 a Santa Maria a Monte, 7 a Castelfranco di Sotto, 15 a Montopoli Valdarno, 19 a San Miniato e 9 a Santa Croce sull’Arno. Tra i nuovi casi in provincia di Pisa, 23 sono a Cascina, 38 a Pisa, 10 a Vicopisano, Calcinaia e Pontedera.

In Toscana, i casi sono 1.972 in più rispetto a ieri, 1.304 identificati in corso di tracciamento e 668 da attività di screening. L’età media è di 49 anni, i tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.403.341, 17.830 in più rispetto a ieri, di cui l’11,1% positivo. Oggi si registrano 51 nuovi decessi: 26 uomini e 25 donne.

Sono 25.070 i casi complessivi a oggi a Firenze (561 in più rispetto a ieri), 7.799 a Prato (179 in più), 7.524 a Pistoia (198 in più), 5.538 a Massa (105 in più), 8.674 a Lucca (184 in più), 12.214 a Pisa (201 in più), 6.207 a Livorno (164 in più), 8.360 ad Arezzo (189 in più), 3.720 a Siena (81 in più), 3.016 a Grosseto (110 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 938, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro (somma delle province di Firenze, Prato, Pistoia), 654 nella Nord Ovest (Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno), 380 nella Sud est (Arezzo, Siena, Grosseto).

Complessivamente, 52.023 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (stabili rispetto a ieri). Sono 50.138 (878 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 17.593, Nord Ovest 20.971, Sud Est 11.574).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 2.101 (14 in più rispetto a ieri, più 0,7%), 287 in terapia intensiva (5 in più rispetto a ieri, più 1,8%).

Le persone complessivamente guarite sono 32.480 (1.907 in più rispetto a ieri, più 6,2%): 2.001 persone clinicamente guarite (35 in più rispetto a ieri, più 1,8%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 30.479 (1.872 in più rispetto a ieri, più 6,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.