Rapinato a Pisa, rimpatriati i due aggressori

E’ stato prima picchiato e poi rapinato, in pieno centro a Pisa. Il fatto è avvenuto nella serata di martedì 17 novembre.

La vittima, un cittadino originario del Bangladesh, è però riuscita a chiamare la sala operativa della questura e la polizia è riuscita ad acciuffare i due malviventi, di origine tunisina, che gli avevano preso 150 euro.

I due cittadini tunisini ,di 22 e 21 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine per fatti di droga e reati contro il patrimonio, su uno dei due pendeva addirittura un provvedimento di espulsione, sono quindi stati arrestati

Accompagnati al Cpr di Torino, saranno rimpatriati nel loro paese di origine.