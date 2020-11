Trovato morto in casa a soli 23 anni, tragedia in Valdera

Lo hanno trovato in stato di incoscienza in casa. I soccorsi sono stati subito attivati ma per Mattia Matteoli, 23 anni di Lajatico, non c’è stato niente da fare e il medico lo ha dovuto dichiarare morto dopo lunghi tentativi. Un malore improvviso e inspiegabile, almeno secondo la prima ricostruzione, quello che ha ucciso il ragazzo nel pomeriggio di oggi 19 novembre.

Aveva frequentato la scuola a Volterra ed era molto conosciuto in tutta la Valdera e il passaparola non ci ha messo molto a partire, lasciando tutti in un profondo dolore dopo uno choc inaspettato.

(Notizia in aggiornamento)