Coronavirus, un morto a Santa Croce sull’Arno e 71 nuovi positivi nel Cuoio

Ieri 22 novembre un uomo di 79 anni di Santa Croce sull’Arno è morto covid positivo all’ospedale San Giuseppe Empoli. In provincia di Pisa sono altre 8 le persone decedute. Nelle ultime ore, ricoverati nello stesso ospedale in seguito a complicanze da coronavirus, sono morti anche un uomo di 91 anni di Empoli e uno di 71 a Montelupo fiorentino.

Tra il pomeriggio di ieri 22 e quello di oggi 23 novembre, inoltre, sono risultate positive al coronavirus 19 persone a Montopoli Valdarno, 14 a Fucecchio, 13 a Castelfranco di Sotto e San Miniato, 9 a Santa Croce sull’Arno e 3 a Santa Maria a Monte. Tra gli altri positivi in provincia di Pisa, 35 sono a Pisa, 15 a Ponsacco e Pontedera.

Sono 1.323 i positivi in più rispetto a ieri in Toscana, 796 identificati in corso di tracciamento e 527 da attività di screening. L’età media dei 1.323 casi odierni è di 48 anni, i tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.468.342, 10.551 in più rispetto a ieri, di cui il 12,5% positivo. Oggi si registrano 48 nuovi decessi: 29 uomini e 19 donne.

Sono 27.068 i casi complessivi ad oggi a Firenze (365 in più rispetto a ieri), 8.441 a Prato (107 in più), 8.280 a Pistoia (128 in più), 6.013 a Massa (75 in più), 9.501 a Lucca (125 in più), 13.164 a Pisa (190 in più), 6.745 a Livorno (104 in più), 8.925 ad Arezzo (117 in più), 3.973 a Siena (37 in più), 3.363 a Grosseto (75 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 600, quindi, i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro (somma delle province di Firenze, Prato, Pistoia), 494 nella Nord Ovest (Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno), 229 nella Sud est (Arezzo, Siena, Grosseto).

Complessivamente, 50.291 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (350 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%). Sono 49.610 (278 in meno rispetto a ieri, meno 0,6%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 17.528, Nord Ovest 21.703, Sud Est 10.379).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 2.128 (45 in più rispetto a ieri, più 2,2%), 296 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,7%). Le persone complessivamente guarite sono 41.345 (1.580 in più rispetto a ieri, più 4%): 2.613 persone clinicamente guarite (173 in più rispetto a ieri, più 7,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 38.732 (1.407 in più rispetto a ieri, più 3,8%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.