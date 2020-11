Omicidio Checcucci, Cascino non parla

Luigi Cascino, dopo l’arresto di ieri 24 novembre (qui), per il momento resta in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per lui le accuse sono pesantissime: si parla di omicidio con l’aggravante della premeditazione.

Nel frattempo i carabinieri stanno lavorando a perfezionare alcuni riscontri probatori che, con buona probabilità, entreranno nel fascicolo del giudice al momento del processo. Da parte del presunto omicida, il vicino di casa, per il momento, non è arrivata nessuna comunicazione volontaria al pubblico ministero. Sarà cruciale l’interrogatorio di garanzia che è stato calendarizzato per venerdì prossimo.

In quell’occasione potrebbe parlare o avvalersi della facoltà di non rispondere. Tutto dipenderà anche dalle indicazioni che arriveranno dai legali di Cascino. Il giorno dopo l’arresto, quindi, si chiude senza troppi sviluppi.