Ci sarebbe una bravata alla base del piccolo caos che per circa un’ora, stasera 26 novembre, ha interessato una delle arterie fondamentali della viabilità a sud di Fucecchio, via Sanminiatese, nel tratto che attraversa la frazione di San Pierino, all’altezza delle case popolari.

Il fumo, per motivi ancora da comprendere fino in fondo, si è levato intorno alle 18,30 da uno dei grandi platani che circondano la strada. Fiamme originatisi non si sa bene come, dall’interno cavo di una pianta, costringendo all’intervento i vigili del fuoco che, arrivati sul posto, hanno bloccato parzialmente il passaggio del traffico, non certo facile nel tratto a quell’ora della sera. Sul posto anche la polizia dell’unione dei comuni dell’Empolese valdelsa.

Foto 2 di 2



(notizia in aggiornamento)