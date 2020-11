Operatori in quarantena, chiusa l’isola ecologica

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli ha firmato un’ordinanza per la chiusura dell’isola ecologica comunale di via Guerrazzi, tra San Miniato Basso e La Catena. Il provvedimento è necessario poiché i tre operatori comunali al lavoro sono stati messi in quarantena.

“Appena appresa la notizia del provvedimento della Ausl – spiega il sindaco -, abbiamo dovuto chiudere la stazione ecologica da oggi lunedì 30 novembre fino a data da definirsi. Purtroppo al momento ci sono alcune assenze tra il personale e non abbiamo la possibilità di sostituire gli operatori, è stato quindi inevitabile prendere questa decisione.

Vista la situazione, faccio appello ai cittadini affinché non vengano abbandonati i rifiuti ingombranti fuori dal cancello d’ingresso, occorre la vostra collaborazione. Coloro che saranno sorpresi ad abbandonare i rifiuti verranno sanzionati”.