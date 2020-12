Approvato il decreto legge per le feste: divieto di spostamento fra Comuni a Natale, Santo Stefano e Capodanno

È arrivato nella notte il nuovo decreto legge che detta le regola per gli spostamenti durante le festività natalizie.

Il testo estende il limite massimo di vigenza dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri, attuativi delle norme emergenziali, portandolo dagli attuali trenta a cinquanta giorni.

Inoltre, si stabilisce che dal 21 dicembre al 6 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra Regioni diverse (compresi quelli da o verso le Province autonome di Trento e Bolzano), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Come preannunciato, inoltre, il 25 e il 26 dicembre e l’1 gennaio saranno vietati anche gli spostamenti tra Comuni diversi, con le stesse eccezioni.

Il decreto stabilisce poi che sarà sempre possibile, anche dal 21 dicembre al 6 gennaio, rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione; dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato spostarsi nelle seconde case che si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla propria. Il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio il divieto varrà anche per le seconde case situate in un Comune diverso dal proprio.

Infine, le nuove norme stabiliscono che i decreti emergenziali, indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario delle diverse Regioni e Province autonome, possano disporre, nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio su tutto il territorio nazionale, specifiche misure tra quelle già previste elencate dalle norme primarie.