Con la droga nei boschi delle Cerbaie: segnalati in due. Patenti ritirate e sanzioni anche per violazioni delle norme anti-Covid

In due sono stati segnalati all’autorità giudiziaria perché in possesso di droga, altri quattro sono stati sanzionati per aver violato le prescrizioni anti-contagio e, in alcuni casi, anche per violazione del codice della strada che ha comportato il ritiro della patente. È l’esito dei controlli dei carabinieri durante l’operazione di ieri (2 dicembre) che ha visto impegnati in tutto 12 militari, sei mezzi e un’unità cinofila antidroga del nucleo di Firenze nel comune di Fucecchio.

L’attenzione è su via Salanova, della Cascinaccia e di Rimedio: strade con scarsa illuminazione o completamente al buio e con molte vie di fuga che facilitano le attività criminose. Nel dettaglio, una persona (a cui è stata anche ritirata la patente) è stata trovata in possesso di 0,26 grammi di cocaina, mentre un’altra con 3,9 grammi di hashish. Entrambi segnalati all’autorità giudiziaria. Altri quattro sono stati sanzionati perché si trovavano fuori dal comune di residenza senza un giustificato motivo: avevano un’età compresa tra i 23 e i 62 anni. Ad alcuni sono anche stati elevate contravvenzioni per violazione al codice della strada perché sorpresi con un comportamento scorretto alla guida: in un caso c’è stato il ritiro della patente. Con l’unità cinofila sono state, inoltre, setacciate le aree interne della fitta boscaglia principalmente delle frazioni Massarella, Vedute e Torre, dove è stato rimosso un bivacco.

Continuano dunque i controlli dei militari per contrastare lo spaccio e si allarga anche il raggio e la durata, proseguendo nelle attività anche in orari serali o notturni.