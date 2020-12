Si schiaccia la mano in conceria

Non è in pericolo di vita, ma ha riportato un serio trauma da schiacciamento a una mano. L’uomo, nel pomeriggio di oggi 4 dicembre, si trovava nei pressi di un macchinario in una conceria di via San Tommaso a Santa Croce sull’Arno quando ha avuto l’incidente, per case e con dinamica in corso di accertamento.

L’uomo è stato subito soccorso dal personale sanitario inviato dal 118 e accompagnato all’ospedale San Giuseppe di Empoli per le cure e gli accertamenti del caso.