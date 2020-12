Coronavirus, sono 33 i nuovi positivi nei comune del Cuoio

Tra il pomeriggio di ieri 4 e quello di oggi 5 dicembre, i nuovi casi di positività al coronavirus sono 10 a Fucecchio, 9 a Santa Croce sull’Arno, 6 a Santa Maria a Monte, 4 a Castelfranco di Sotto, 2 a Montopoli Valdarno e San Miniato. Tra gli altri in provincia di Pisa, 21 sono a Pisa, 11 a Ponsacco, 9 a Pontedera e 8 a Volterra. Sono 41 le persone morte e covid positive: 21 uomini e 20 donne. Di questi, 5 sono in provincia di Pisa: tre uomini di 93, 76 e 80 anni e due donne di 88 e 89 anni. Nell’ospedale di Empoli è deceduta una donna di 70 anni di Castelfiorentino.

In Toscana sono 107.644 i casi di positività al coronavirus, 769 in più rispetto a ieri. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.633.330, 13.229 in più rispetto a ieri, di cui il 5,8% positivo. Sono 30.100 i casi complessivi ad oggi a Firenze (194 in più rispetto a ieri), 9.525 a Prato (106 in più), 9.483 a Pistoia (78 in più), 6.781 a Massa (33 in più), 10.860 a Lucca (84 in più), 14.971 a Pisa (109 in più), 7.531 a Livorno (58 in più), 9.715 ad Arezzo (46 in più), 4.368 a Siena (33 in più), 3.755 a Grosseto (28 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 28.910 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (2.688 in meno rispetto a ieri, meno 8,5%). Sono 32.839 (1.031 in meno rispetto a ieri, meno 3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 1.634 (47 in meno rispetto a ieri, meno 2,8%), 261 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 0,8%).

Le persone complessivamente guarite sono 74.261 (3.463 in più rispetto a ieri, più 4,9%): 468 persone clinicamente guarite (14 in più rispetto a ieri, più 3,1%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 73.793 (3.449 in più rispetto a ieri, più 4,9%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.