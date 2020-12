Montopoli piange Fosca Giani, moglie dello storico geometra Ceccarelli

Una donna elegante nell’aspetto, ironica e con immensa bontà d’animo: così è descritta Fosca Giani da chi la conosceva a Castel del Bosco e Capanne di Montopoli in Valdarno. E a conoscerla non erano certo in pochi. Stamattina (8 dicembre) la brutta notizia: la 91 enne è venuta a mancare.

“Sarai sempre con noi, nei nostri ricordi con la tua simpatia e bellezza”, questo il pensiero delle nipoti Cristiana e Ludovica, del figlio Valter e della nuora Lara. Fosca era molto conosciuta a Castel del Bosco, dov’era nata, e a Capanne, dove aveva sposato lo storico geometra Ceccarelli, negli anni in cui tutti si conoscevano in paese.

È descritta come una persona distinta, di quelle che restano nei ricordi dei compaesani ed entrano nella storia dei piccoli borghi. Una sorta di “istituzione”, insomma, per le frazioni di Montopoli.