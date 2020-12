Rischio esondazione all’Arnaccio, chiuso un tratto della Tosco Romagnola

La strada statale 67 bis Tosco Romagnola è stata chiusa questa sera (8 dicembre) al traffico in entrambe le direzioni, dal chilometri 10,400 al chilometro 19,700, in località Arnaccio, in via precauzionale per l’eventuale esondazione del fiume omonimo.

Percorso alternativo per chi viaggia da Fornacette in direzione Stagno: uscire al chilometro 10,300 della statale 67 bis, imboccare la statale 206 in direzione Collesalvetti, proseguire sulla Firenze-Pisa-Livorno e uscire a Livorno centro fino all’incrocio con la statale 1 Aurelia. Percorso inverso per chi viaggia da Stagno in direzione Fornacette.