Rubano formaggi, salumi e alcolici: fermati dai carabinieri

I carabinieri di Pontedera li hanno fermati di notte a un posto di blocco, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio.

Nei due furgoni, fermati all’uscita di un supermercato di Pontedera, oltre a 4 persone c’erano formaggi, salumi e varie bottiglie di alcolici per un valore di euro 600 e nel borsello di uno dei fermati i militari recuperavano 40 abbonamenti antivirus per computer del valore di euro 2400.

Sono stati per questo arrestati 4 uomini di 54, 53, 23 e 19 anni per furto aggravato in concorso.