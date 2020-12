Addio all’assessore Bertini, stroncato dal coronavirus

E’ morto nella mattina di oggi 11 dicembre all’ospedale Careggi di Firenze dove da tempo era ricoverato per complicanze legate al coronavirus.

L’assessore Gianluca Bertini, appena 55 anni, non ce l’ha fatta, lasciando nello sconforto una comunità intera. Imprenditore, sportivo, marito e padre, era ormai da anni impegnato in politica a San Miniato, in particolare come assessore al Bilancio, incarico avuto con il sindaco Vittorio Gabbanini e mantenuto ora con Simone Giglioli.

E’ il sindaco, con le lacrime agli occhi, a confermare e commentare per primo la notizia: “Abbiamo perso una bella persona”.

(Notizia in aggiornamento)